Świat Największy atak Rosji na Ukrainę. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje Oprac. Aleksandra Sapeta |

Akcja gaszenia pożaru magazynu po rosyjskim ataku na Kijów - 19.07.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W niedzielę w nocy Rosja przeprowadziła najpotężniejszy atak pociskami balistycznymi od początku wojny. Głównym celem uderzeń był Kijów.

"To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na X.

"Dlatego robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym!" - oświadczył.

Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji atak pociskami balistycznymi i manewrującymi atak na Ukrainę i zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk.



To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 19, 2026 Rozwiń Kosiniak-Kamysz o niedzielnym ataku na Kijów Źródło: X

Rosyjski atak na Kijów

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Przeciwnik zaatakował Ukrainę między innymi 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Zneutralizowano 108 ze 125 rosyjskich aparatów latających.

Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju. Ponadto w 18 lokalizacjach spadły szczątki zniszczonych bezzałogowców - wskazano w porannym komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

W Kijowie zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Uszkodzone zostały między innymi budynki mieszkalne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował w mediach społecznościowych, że w kończącym się tygodniu Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 bomb kierowanych oraz 99 rakiet różnych typów.

Kijów po ataku, 19.07.2026

Spór wokół pomocy dla Ukrainy

W tle nieustających ataków armii Putina w Polsce w ostatnich tygodniach wybuchł spór dotyczący przekazania Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot. Politycy PiS i Konfederacji skrytykowali rząd za pomoc okazaną Kijowowi. W odpowiedzi rząd ujawnił wszystkie donacje na rzecz Ukrainy od początku wojny. Z danych przedstawionych przez ministra obrony wynika, że to rząd Zjednoczonej Prawicy przekazał największe wsparcie.

Później poseł PiS Przemysław Czarnek w jednym z wywiadów dla prawicowej stacji stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby doprowadzić do wstrzymania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy. Powtarzał też tezy podobne do tych, które wygłaszał Władimir Putin na dzień przed rosyjską inwazją w 2022 roku.

Choć Kaczyński zdystansował się od wypowiedzi Czarnka i zapowiedział wyjaśnienie sprawy, to ostatecznie rzecznik partii Rafał Bochenek krótko zakomunikował po posiedzeniu władz partii w środę, że nie był to temat rozmów i "sprawa została już wyjaśniona".

Wzmorzenie antyukraińskiej narracji w przestrzenii publicznej ma związek z szerszym sporem Ukrainy i Polski o kwestie historyczne, w tym decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", co spotkało się z ostrą krytyką władz w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, a ten odesłał go do Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.