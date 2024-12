"Największa inwestycja w polską politykę zagraniczną"

"To bardzo korzystna transakcja"

Mówiąc o kupionym budynku w Waszyngtonie Wroński podkreślił, że MSZ zabiegało o to, by zakup ten przeprowadzić jeszcze w 2024 roku. - To wielka inwestycja w przyszłość, to bardzo reprezentacyjny budynek w centrum Waszyngtonu, pomieści ambasadę i konsulat, a dotąd te miejsca były rozrzucone w różnych punktach miasta - podkreślił. Zaznaczył, że także tam w przyszłości będzie rezydencja polskiego ambasadora.