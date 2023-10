Izraelskie lotnictwo zaatakowało w poniedziałek nad ranem dwie zlokalizowane w Libanie komórki Hezbollahu, których zadaniem był ostrzał Izraela pociskami przeciwpancernymi i rakietowymi. We wspólnym oświadczeniu przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili o wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony. Zobowiązali się do kontynuowania współpracy w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z Izraela i Strefy Gazy.

> Izraelskie lotnictwo zaatakowało w poniedziałek nad ranem dwie zlokalizowane w Libanie komórki Hezbollahu, których zadaniem był ostrzał Izraela pociskami przeciwpancernymi i rakietowymi. Libańska państwowa agencja informacyjna NNA potwierdziła atak, a źródła w Hezbollahu, unikając szczegółów, dodały, że zginął jeden z ich bojowników - poinformowała agencja Reutera.

> Co najmniej trzech Palestyńczyków zginęło, a kilku zostało rannych w wyniku ataku izraelskiego lotnictwa na obóz dla uchodźców w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy - podała w niedzielę wieczorem agencja Reutera, powołując się na świadków i palestyńskie służby medyczne. Palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że większość ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 24 godzin znajdowała się w południowej części Strefy Gazy.

> We wspólnym oświadczeniu wydanym po niedzielnej telefonicznej rozmowie dotyczącej wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili o swym wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony. Zobowiązali się do kontynuowania współpracy z partnerami regionalnymi w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy "trwałego i bezpiecznego dostępu" do żywności, wody, opieki medycznej i innej pomocy humanitarnej. Jednocześnie wezwali ten kraj do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej.

> Dwudniową wizytę w Izraelu rozpocznie we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron. Dziennik "Le Parisien" poinformował, że jest bardzo prawdopodobne, że podczas tej podróży Macron odwiedzi także Liban i Egipt. W atakach palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael zginęło 30 obywateli Francji, a siedmiu uznaje się za zaginionych. Część z nich - jak powiadomił francuski MSZ - "najprawdopodobniej jest zakładnikami Hamasu".

> O trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie między Izraelem a palestyńską grupą islamistyczną Hamas z prezydentem USA rozmawiał też papież Franciszek. W krótkim komunikacie Stolica Apostolska przekazała, że rozmowa papieża z amerykańskim przywódcą trwała około 20 minut.

> Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) Daniel Hagari poinformował, że izraelskie wojsko zatrzymało na Zachodnim Brzegu Jordanu ponad 450 osób. Palestyńskie władze informują tymczasem o kolejnych ośmiu ofiarach izraelskich uderzeń na tym terytorium. Łączna liczba zabitych na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu od 7 października wzrosła do 93 - poinformowało palestyńskie ministerstwo zdrowia.

> Bojownicy Hamasu starli się z żołnierzami izraelskimi w Strefie Gazy - podała w niedzielę CNN, cytując oświadczenie Brygad al-Kassam, zbrojnego skrzydła Hamasu oraz armię Izraela. Hamas twierdzi, że zniszczył dwa izraelskie buldożery wojskowe i czołg w zasadzce oraz zmusił izraelskich żołnierzy do porzucenia pojazdów i odwrotu do Izraela. Siły Obronne Izraela (IDF) ogłosiły natomiast, że "oddano strzały w kierunku żołnierzy IDF, działających na zachód od bariery bezpieczeństwa Strefy Gazy, w okolicy Kissufim", a "czołg IDF uderzył w komórkę terrorystów, którzy strzelali do żołnierzy".

> Tysiące ludzi wyszło w niedzielę na ulice w Bay Ridge na nowojorskim Brooklynie. Wzywali do zaprzestania ataków na ludność cywilną w Strefie Gazy i zawieszenia broni. Na Placu Republiki w Paryżu zebrało się w niedzielę około 15 tysięcy osób, by wyrazić poparcie dla Palestyny. Dzień wcześniej propalestyńskie demonstracje odbyły się również w Niemczech - około 5000 osób przemaszerowało w sobotę w Berlinie, a nieco mniej w Duesseldorfie.

