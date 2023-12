Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 19 grudnia

1. Pierwszy generał zdymisjonowany przez Kosiniaka-Kamysza

Generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z funkcji szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej . Na to stanowisko został wyznaczony pułkownik Arkadiusz Widła.

2. Podkomisja smoleńska Macierewicza zlikwidowana

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uchylił decyzję powołującą podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. "Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 roku zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - przekazało w piątek MON.