Strzelanina, Senat USA odrzucił projekt, M-346 uziemione

Na terenie campusu uniwersyteckiego w Las Vegas doszło do strzelaniny. Amerykański Senat odrzucił projekt ustawy zawierającej 61 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy. W związku z niekontrolowaną usterką Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o wstrzymaniu lotów wszystkich M-346. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 7 grudnia.

1. Strzelanina na uczelni w Las Vegas

Szeryf Las Vegas powiedział w środę, że w strzelaninie na terenie kampusu uniwersyteckiego zginęły co najmniej trzy osoby, ale wszystkie okoliczności nie są jeszcze znane. Dodał że podejrzany o otwarcie ognia "został zlokalizowany i nie żyje".

Na terenie campusu uniwersyteckiego w Las Vegas doszło do strzelaniny

Na terenie campusu uniwersyteckiego w Las Vegas doszło do strzelaniny EPA

2. Pakiet wydatków na pomoc Ukrainie odrzucony przez Senat USA

Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości w Senacie, by był dalej procedowany. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie z powodu nieuwzględnienia w pakiecie daleko idących zaostrzeń w polityce imigracyjnej.

Wcześniej do przyjęcia pakietu przekonywał prezydent USA Joe Biden. - Jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, nie zatrzyma się na niej - przekonywał. Zaznaczył, że zdobycie Ukrainy doprowadzi do ustawienia się Rosji w pozycji do potencjalnego ataku na sojuszników USA, a taki scenariusz oznacza "amerykańskich żołnierzy walczących z rosyjskimi żołnierzami", bo Waszyngton będzie sojuszników bronił.