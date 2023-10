Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 9 października

Prezydent Andrzej Duda powołał Polski Kontyngent Wojskowy do ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej z Izraela. W akcji uczestniczą samoloty wojskowe. W poniedziałek odbędzie się przedwyborcza debata w TVP, w której wezmą udział między innymi premier Mateusz Morawiecki i lider największej partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Iga Świątek wywalczyła w niedzielę 16. tytuł w karierze, wygrywając turnieju WTA 1000 w Pekinie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 9 października.

1. Trwa ewakuacja Polaków z Izraela

W niedzielę polskie władze zdecydowały o ewakuacji około 200 obywateli RP, którzy przebywają na terenie zaatakowanego kraju. Po południu Centrum Operacyjne MON informowało, że dwa samoloty wojskowe C-130 Hercules wystartowały z Polski do Izraela. Wieczorem szef MON Mariusz Błaszczak poinformował również o wysłaniu trzeciego samolotu. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do ewakuacji. W poniedziałek do Polski docierają pierwsi ewakuowani z Izraela Polacy.

Izrael broni się przed atakiem Hamasu PAP/EPA/ABIR SULTAN

2. Co najmniej 260 ciał wywieziono z terenu festiwalu

Z terenu, na którym w sobotę odbywał się festiwal, sąsiadującego ze Strefą Gazy, zebrano co najmniej 260 ciał ofiar. Łączna liczba zabitych Izraelczyków i Palestyńczyków przekroczyła 1100 - przekazała w niedzielę wieczorem agencja Reutera, powołując się na media izraelskie. W nocy z piątku na sobotę w pobliżu kibucu Reeim sąsiadującego ze Strefą Gazy bawiły się tysiące ludzi w wieku 20-40 lat. Był to festiwal muzyki trance z okazji żydowskiego święta Sukkot.

3. Przedwyborcza debata w TVP

W poniedziałek o godzinie 18.30 odbędzie się debata przedwyborcza. Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - wicemarszałka województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

4. Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie

Iga Świątek pokonała w niedzielę Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2 i wygrała tym samym prestiżowy turniej WTA 1000 w Pekinie. To jej 16. tytuł w karierze, pierwszy w stolicy Chin i piąty w bieżącym sezonie. Triumf jest tym cenniejszy, że Polka zmniejszyła stratę do liderki rankingu WTA Aryny Sabalenki do ledwie 465 punktów i ma szansę odzyskać miano królowej kobiecego tenisa jeszcze w tym roku. O pozycji numer jeden zdecyduje kończący sezon turniej WTA Finals w Cancun. Jego start zaplanowano na 29 października.

Świątek z okazałym pucharem za zwycięstwo w Pekinie Świątek z okazałym pucharem za zwycięstwo w Pekinie Getty Images

5. Wojskowe cysterny na stacjach Orlenu. Stanowisko spółki

Jednoznacznie dementujemy pojawiające się w internecie sugestie o wykorzystywaniu przez ORLEN wojskowych rezerw paliwowych - zawiadomiło biuro prasowe Orlenu. Jednocześnie spółka przyznała, że "tak jak wielokrotnie w przeszłości (na przykład podczas wzmożonego ruchu w okresie letnim) wojskowe cysterny wspierają logistykę w szybszych dostawach". W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania wojskowych cystern na stacjach Orlenu. Podobne materiały przesłali nam także nasi czytelnicy na Kontakt 24. W niedzielę internauci informowali Kontakt 24, że w Bydgoszczy i Bytowie (w województwie pomorskim) na stacjach paliw Orlenu zauważono pojazdy wojskowe.

Wojskowe pojazdy na stacji Orlenu Kontakt24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pqv/kab

Źródło: tvn24.pl, eurosport.pl, PAP