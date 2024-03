Silna odpowiedź na zmęczenie wojną - tak reżyser Alan Badoev określa "Najtrudniejszy czas" - film dokumentalny stworzony z nagrań nadesłanych przez 12 tysięcy osób z Ukrainy. - Ten film to kapsuła czasu, świadectwo. Powstał, by nikt nie mógł przepisać naszej historii i by nikt nie mógł powiedzieć, że było inaczej - podkreśla Badoev.

Film "Najtrudniejszy czas", zaprezentowany z okazji drugiej rocznicy rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, można już obejrzeć w TVN24 GO. Dokument Alana Badoeva powstał z 200 godzin materiału filmowego, którego twórcami jest 12 tysięcy obywateli Ukrainy. Nagrania przedstawiają pierwsze miesiące wojny, rosyjskie zbrodnie i sytuację w okupowanych przez agresora miastach.

"Najtrudniejszy czas" 1+1 Ukraine

"Moje mieszkanie jest na trzecim piętrze...było" - mówi autorka jednego z nagrań, pokazując doszczętnie zniszczony blok mieszkalny. "Moja skrzynka pocztowa, moje okna, klimatyzator...koniec" - wylicza. "Nawojowali się. To wszystko od wczoraj nas atakowało" - wyjaśnia ukraiński żołnierz w innym nagraniu, na którym widać zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy.

"Najtrudniejszy czas" - kulisy powstania filmu

- Ten film został stworzony przez 12 tysięcy Ukraińców, nawet z okupowanych miast, w pierwszych miesiącach wojny - powiedział reżyser, zauważając, że autorzy nagrań przesyłali współodpowiedzialnej za film stacji 1+1 Ukraina "najbardziej intymne materiały". - Ten film to kapsuła czasu, świadectwo. Powstał, by nikt nie mógł przepisać naszej historii i by nikt nie mógł powiedzieć, że było inaczej. To dla mnie ważne, aby ludzie z innych krajów zobaczyli ten film i usłyszeli głosy Ukraińców. Niczego nie kręciliśmy; wszystko, co widzicie dziś na ekranie, jest dokumentem - podkreślił Badoev.

"Najtrudniejszy czas". Kadry z filmu 1+1 Ukraine

Na konferencji prasowej po pokazie premierowym reżyser mówił o kulisach powstania dokumentu, wyjaśnił też, dlaczego zdecydował się stworzyć "Najtrudniejszy czas". - Zwykle tworzę rzeczy piękne i pozytywne, próbując podzielić się z widzami pięknem tego świata - przyznał Badoev, przypominając, że do tej pory znany był z tworzenia teledysków. - Zrobiłem go, bo nie mogłem milczeć - powiedział o swoim ostatnim filmie. - Poczułem, że świat nieuchronnie się zmęczy (wojną w Ukrainie - red.) i potrzebujemy silnej odpowiedzi na to zmęczenie - dodał.

Pierwsza dama Ukrainy o "Najtrudniejszym czasie"

W 2023 roku "Najtrudniejszy czas" został zwycięzcą festiwalu "Cinema for Victory". Twórcy dokumentu poinformowali w mediach społecznościowych, że nagrodę pieniężną przekażą na rzecz leczenia ciężko rannych żołnierzy. Od chwili premiery film został zaprezentowany m.in. w Danii, Bułgarii, Grecji, Estonii i na Łotwie, a także w kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Wśród widzów "Najtrudniejszego czasu" była pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. W rozmowie z brytyjskim dziennikarzem Piersem Morganem przyznała, że oglądając film "była we łzach" i doświadczyła "szerokiego wachlarza emocji".

