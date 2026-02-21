"Zamarzamy", piszą mieszkańcy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



"Proszę o nagłośnienie i pomoc. Ulica Balzaca 8. Od 20 stycznia bez ogrzewania. W mieszkaniach temperatura spadła do zera. Spółdzielnia nic nie robi, złożyłam milion skarg, bez odpowiedzi", "przy alei Czerwonej Kaliny 3 nie ma ogrzewania, administracja budynku nie reaguje, w mieszkaniach od 0 do 5 stopni, są tam dzieci i osoby starsze", "nie mamy piecyka, w mieszkaniu jest siedem stopni", "mieszkańcy budynku przy ulicy Ekster 8 znaleźli się w krytycznej sytuacji" - takie wpisy widnieją na facebookowej grupie mieszkańców kijowskiego osiedla Trojeszczyna w dzielnicy Desniańskiej.