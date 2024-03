Młodzi ludzie na Zachodzie są mniej szczęśliwi od seniorów. A gdzie są szczęśliwsi?

Młodzi ludzie w krajach Zachodu są coraz mniej szczęśliwi - wynika z nowego raportu ONZ. Naukowcy zwrócili uwagę na alarmującą sytuację w Stanach Zjednoczonych, które w tym roku po raz pierwszy w historii wypadły w czołówki najszczęśliwszych krajów świata, właśnie za sprawą rosnącego niezadowolenia młodych. A jak sytuacja wygląda w innych państwach?

W środę opublikowano nowe wyniki World Happiness Report, badającego poziom zadowolenia z życia w ponad 140 krajach. W rankingu najszczęśliwszych krajów świata po raz siódmy z rzędu zwyciężyła Finlandia. Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy tworząc zestawienie we współpracy z ONZ brali pod uwagę dane z sondaży Gallup World Poll z lat 2021-2023, przyjrzeli się też poziomom szczęścia z podziałem na grupy wiekowe. Naukowcy doszli do wniosku, że młodzi ludzie są coraz bardziej nieszczęśliwi, a zjawisko to jest najbardziej widoczne w krajach wysoko rozwiniętych - Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na zachodzie Europy.

Badacze zauważyli, że osoby z tych regionów, urodzone przed 1965 rokiem, czyli tzw. boomerzy, są co do zasady bardziej szczęśliwe niż osoby z pokolenia tzw. millenialsów, czyli urodzonych w latach 1980-2000.

Nieszczęśliwi młodzi na Zachodzie

Z badania wynika, że w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdyby wziąć pod uwagę tylko respondentów w wieku powyżej 60 lat, kraj znalazłby się na 10. miejscu najszczęśliwszych państw świata. Gdyby jednak spojrzeć tylko na osoby poniżej 30. roku życia, USA spadłyby na aż 62. miejsce w zestawieniu. To właśnie rosnącemu niezadowoleniu młodych z życia autorzy przypisują spadek pozycji Stanów w całym rankingu - na miejsce 23. z 15. w zeszłym roku. USA po raz pierwszy w historii mającego 12 lat zestawienia znalazły się poza czołową dwudziestką.

W przypadku Kanady, gdyby brać pod uwagę poziom szczęścia seniorów, państwo zajęłoby miejsce 8.. Jednak, biorąc pod uwagę tylko poziom szczęścia młodych, wylądowałoby na 58. pozycji. Ostatecznie Kanada plasuje się na miejscu 15. całego zestawienia.

Według prof. Jana-Emmanuela De Neve z Uniwersytetu Oksfordzkiego, spadający poziom szczęścia wynika z szeregu czynników, jak wzrost polaryzacji w kwestii problemów społecznych, negatywny wpływ mediów społecznościowych i nierówności ekonomiczne, które nie pozwalają im na posiadanie własnego domu. Badacze zauważyli, że osoby z pokolenia millenialsów i młodsze, dużo częściej doświadczają samotności niż starsze pokolenia.

Podobne zjawisko, jak w USA i Kanadzie, zaobserwowano też w Japonii i na zachodzie Europy - we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Norwegii i Szwecji. Na przykład, Francuzi z poziomem szczęścia wśród osób poniżej 30. roku życia znaleźli się dopiero na 48. miejscu, ale wśród osób powyżej 60. roku życia wspinają się na miejsce 25. Co więcej, ścisła czołówka zestawienia najszczęśliwszych krajów świata - Finlandia, Dania, Islandia i Szwecja - zawdzięczają swoje wysokie pozycje w dużej mierze właśnie osobom starszym, ponieważ osoby młode są co do zasady mniej szczęśliwe.

Zadowolenie z życia w Europie Środkowo-Wschodniej

Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i niektórych krajach południa Europy, zaobserwowano odwrotny trend - tu młode osoby często deklarują lepszą jakość życia niż osoby starsze. - Słowenia, Czechy i Litwa powędrowały w stronę czołowej dwudziestki rankingu, i w całości zawdzięczają to młodym - twierdzi prof. De Neve. Kraje te zajęły kolejno 21., 18. i 19. miejsce w całym rankingu. Gdyby jednak spojrzeć na podział grup wiekowych, to choć Litwa jest liderem jeśli chodzi o zadowolenie z życia osób poniżej 30. roku życia, to w przypadku osób po "60", zajmuje dopiero 44. miejsce.

W przypadku Polski niski poziom zadowolenia z życia młodych Polaków daje naszemu krajowi 43. miejsce w rankingu szczęścia osób przed "30". Z kolei w rankingu szczęścia osób powyżej 60. roku życia Polska jest na miejscu 40. Generalnie zajęliśmy miejsce 35., co oznacza, że zdecydowanie szczęśliwsi muszą czuć się nasi rodacy w wieku średnim. Potwierdzają to wyniki - w badaniu ludzi w średnim wieku podzielono na dwie grupy. I tak w grupie młodszych ludzi w średnim wieku nasz kraj trafiłby na miejsce 34, a starszych "średniaków" - na miejsce 24.

Krajem, który jest najmniej szczęśliwy, zarówno wśród młodych, jak i starszych, pozostaje Afganistan, zajmujący ostatnie, 143. miejsce w rankingach.

Najszczęśliwsze państwa - grupa osób młodych poniżej 30. roku:

1. Litwa 2. Izrael 3. Serbia 4. Islandia 5. Dania 6. Luksemburg 7. Finlandia 8. Rumunia 9. Holandia 10. Czechy

Najszczęśliwsze państwa - grupa osób powyżej 60. roku życia:

1. Dania 2. Finlandia 3. Norwegia 4. Szwecja 5. Islandia 6. Nowa Zelandia 7. Holandia 8. Kanada 9. Australia 10. Stany Zjednoczone

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: Reuters, UNRIC, tvn24.pl