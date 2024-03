Ranking najszczęśliwszych państw świata. Na którym miejscu jest Polska

World Happiness Report to sporządzany co roku ranking poziomu zadowolenia z życia. Za jego przygotowanie odpowiada jedna z inicjatyw ONZ, Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Zestawienie bazuje na danych, jakie przy pomocy sondaży Gallup World Poll, zbierane są w blisko 150 państwach. Kraje szeregowane są pod względem szczęścia, wyrażonego średnią ocen jakości życia mieszkańców z trzech poprzednich lat.

World Happiness Report 2024. Dwudziestka najszczęśliwszych krajów świata

Ranking najszczęśliwszych państw świata. Co czyni Finlandię tak szczęśliwą

Zdaniem cytowanego przez CNN głównego autora zestawienia, prof. Johna Helliwella, przyczyn zadowolenia Finów z życia upatrywać można w takich czynnikach, jak "powszechny dostęp do jakościowej opieki medycznej i edukacji", ale też z wzajemnych relacji obywateli tego kraju, jak "zwracanie zgubionych na ulicy portfeli i pomaganie sobie nawzajem każdego dnia". Na podobne kwestie wskazują sami Finowie. W ubiegłorocznej rozmowie z This is Finland mieszkańcy najszczęśliwszego kraju świata zgodnie podkreślali, że o pierwszym miejscu w rankingu decydują przede wszystkim: sprawne działanie publicznych instytucji, poczucie bezpieczeństwa, bliskość natury i pozytywne nastawienie ludzi wokół. - Uwielbiam to, jak szczerzy są ludzie i jak można tu na wszystkim polegać. Jest tu bezpiecznie - mówiła wówczas jedna z rozmówczyń portalu. - Czuję, że nie muszę się martwić o to, gdzie ani o jakiej porze idę. Czuję również, że jako członek społeczeństwa jestem traktowana równo. Wszyscy są tu inkluzywni i przyjaźni - wtórowała jej inna kobieta. - Kocham żyć w Finlandii, ponieważ tu wszystko działa. Publiczny transport dobrze funkcjonuje, a system opieki zdrowotnej jest cudowny - tłumaczył inny mieszkaniec kraju.