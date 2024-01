Najsilniejsze paszporty 2024 roku. Polska wysoko w nowym rankingu

Ranking Henley Passport Index publikowany jest od 19 lat. Przygotowuje go firma Henley & Partners na podstawie danych dostarczanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Za najsilniejsze paszporty uznawane są te, których posiadacze mogą pojechać do jak największej liczby miejsc docelowych bez konieczności posiadania wizy. W indeksie uwzględnia się 199 różnych paszportów oraz 227 różnych państw i terytoriów.

Najsilniejsze paszporty 2024 roku

Z najnowszej edycji zestawienia na 2024 rok, opublikowanej we wtorek, wynika, że najsilniejszymi paszportami mogą się pochwalić obywatele Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Singapuru i Hiszpanii. W ich przypadku dokument ten uprawnia do bezwizowego wjazdu do 194 miejsc na świecie. To najwyższy wynik, jaki zanotowano w historii rankingu.