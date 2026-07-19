Rosja wystrzeliła kilkadziesiąt rakiet na Kijów w niecałą godzinę
Rosja wystrzeliła minionej nocy ponad 40 pocisków balistycznych typu Iskander-M, Cyrkon i S-400 w ciągu 40 minut. Jest to największa liczba pocisków balistycznych użytych przeciwko stolicy od początku wojny na pełną skalę - przekazał portal ZN.UA.
Ukraińska obrona zestrzeliła 18 z lecących na stolicę pocisków.
W Kijowie słychać było eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 15 zostało rannych.
Przed godziną 7 rano czasu polskiego w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy, ostrzegający o zagrożeniu rakietowym z kierunku północno-wschodniego.
Rosjanie zaatakowali obiekty cywilne
W komunikacie wydanym przez władze miasta o godzinie 03:25 (02:35 czasu polskiego) skutki ataku odnotowano w kilku dzielnicach stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne.
W wyniku jednego z ataków na stacji metra Łukjanowska zawaliła się część sufitu w holu. Rosjanie zaatakowali też budynek mieszkalny przy ulicy Vaclava Havla.
W dzielnicy dnieprowskiej otrzymano zgłoszenie o pożarze w pobliżu centrum handlowego. Wybuchł również pożar w akademiku wywołany spadającymi odłamkami pocisków.
W dzielnicy deśniańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Zapaliły się samochody.
Pożar wybuchł w dzielnicy sołomiańskiej w supermarkecie i pobliskim budynku mieszkalnym.
W dzielnicy szewczenkowskiej, w wyniku spadających odłamków, zapłonęła trzypiętrowa dobudówka budynku administracyjnego. Uszkodzonych zostało również ponad dziesięć zaparkowanych samochodów. W pobliskim budynku mieszkalnym wybite zostały szyby. Dodatkowo zgłoszono pożar w budynku niemieszkalnym.
Sybiha o "brutalnym ataku" na Ukrainę
Do ataku odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, by zakończyć wojnę, nadal prowadzi działania wojenne przeciwko ludności cywilnej" - napisał na X.
Według szefa ukraińskiej dyplomacji był to "brutalny atak terrorystyczny na Ukrainę".
Sybiha zaapelował do sojuszników o zdecydowane działania. "Nie może być mowy o żadnych przerwach w zaostrzaniu sankcji i izolacji Rosji. 21. pakiet sankcji UE musi zostać odblokowany już teraz. Nie może być mowy o żadnych przerwach w ochronie życia. Umowy dotyczące dodatkowych środków przechwytujących muszą zostać wdrożone bezzwłocznie" - czytamy w porannym wpisie szefa ukraińskiego MSZ.
Komisja Europejska zaproponowała nowy pakiet sankcji w czerwcu. Oprócz uderzenia między innymi w usługi finansowe i rynki kryptowalut nowe obostrzenia zakładają zakaz wjazdu do UE dla osób, które służyły w rosyjskiej armii.
"Każdy, kto wstrzymuje dostawę tych niezbędnych środków ochrony, powinien wiedzieć, że koszt opóźnienia mierzy się w ludzkich życiach" - podkreślił Sybiha. Wyraził też nadzieję, że koalicja obrony przeciwbalistycznej "szybko posunie naprzód swoje działania".