Świat Rosja wystrzeliła kilkadziesiąt rakiet na Kijów w niecałą godzinę Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosyjski atak na Kijów - 19.07.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Rosja wystrzeliła minionej nocy ponad 40 pocisków balistycznych typu Iskander-M, Cyrkon i S-400 w ciągu 40 minut. Jest to największa liczba pocisków balistycznych użytych przeciwko stolicy od początku wojny na pełną skalę - przekazał portal ZN.UA.

Ukraińska obrona zestrzeliła 18 z lecących na stolicę pocisków.

W Kijowie słychać było eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 15 zostało rannych.

Rosyjski atak na Kijów - 19.07.2026 r. Źródło zdjęcia: Reuters

Przed godziną 7 rano czasu polskiego w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy, ostrzegający o zagrożeniu rakietowym z kierunku północno-wschodniego.

Rosjanie zaatakowali obiekty cywilne

W komunikacie wydanym przez władze miasta o godzinie 03:25 (02:35 czasu polskiego) skutki ataku odnotowano w kilku dzielnicach stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne.

W wyniku jednego z ataków na stacji metra Łukjanowska zawaliła się część sufitu w holu. Rosjanie zaatakowali też budynek mieszkalny przy ulicy Vaclava Havla.

W dzielnicy dnieprowskiej otrzymano zgłoszenie o pożarze w pobliżu centrum handlowego. Wybuchł również pożar w akademiku wywołany spadającymi odłamkami pocisków.

W dzielnicy deśniańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Zapaliły się samochody.

Pożar wybuchł w dzielnicy sołomiańskiej w supermarkecie i pobliskim budynku mieszkalnym.

W dzielnicy szewczenkowskiej, w wyniku spadających odłamków, zapłonęła trzypiętrowa dobudówka budynku administracyjnego. Uszkodzonych zostało również ponad dziesięć zaparkowanych samochodów. W pobliskim budynku mieszkalnym wybite zostały szyby. Dodatkowo zgłoszono pożar w budynku niemieszkalnym.

Sybiha o "brutalnym ataku" na Ukrainę

Do ataku odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, by zakończyć wojnę, nadal prowadzi działania wojenne przeciwko ludności cywilnej" - napisał na X.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji był to "brutalny atak terrorystyczny na Ukrainę".

Sybiha zaapelował do sojuszników o zdecydowane działania. "Nie może być mowy o żadnych przerwach w zaostrzaniu sankcji i izolacji Rosji. 21. pakiet sankcji UE musi zostać odblokowany już teraz. Nie może być mowy o żadnych przerwach w ochronie życia. Umowy dotyczące dodatkowych środków przechwytujących muszą zostać wdrożone bezzwłocznie" - czytamy w porannym wpisie szefa ukraińskiego MSZ.

Komisja Europejska zaproponowała nowy pakiet sankcji w czerwcu. Oprócz uderzenia między innymi w usługi finansowe i rynki kryptowalut nowe obostrzenia zakładają zakaz wjazdu do UE dla osób, które służyły w rosyjskiej armii.

"Każdy, kto wstrzymuje dostawę tych niezbędnych środków ochrony, powinien wiedzieć, że koszt opóźnienia mierzy się w ludzkich życiach" - podkreślił Sybiha. Wyraził też nadzieję, że koalicja obrony przeciwbalistycznej "szybko posunie naprzód swoje działania".

The coward in Moscow, who is afraid to meet with President Zelenskyy to end the war, continues to wage a war against civilians.



Russia unleashed the largest number of ballistic missiles since the start of the war — around four dozen — in a brutal terrorist attack on the… pic.twitter.com/pqmwwlq7cX — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026 Rozwiń Sybiha o rosyjskim ataku na Kijów Źródło: X