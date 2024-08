Był marazm, jest ogromna energia

- Widzieliśmy to chociażby w postaci takiego czeku in blanco wystawionego przez wyborców, darczyńców Kamali Harris, którzy wpłacili ogromne kwoty na jej kampanię jeszcze tak naprawdę nie wiedząc, jak zaprezentuje się jako kandydatka - zwrócił uwagę. Dodał, że "tak naprawdę to jest kluczowa zmiana w tym wyścigu wyborczym, bo powoduje, że kandydatka demokratów, w tym wypadku już Kamala Harris, ma szansę powalczyć z Donaldem Trumpem".