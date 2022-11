Najlepsze uniwersytety świata. Nowy ranking, lider od lat ten sam

Czołowa dziesiątka

Najlepszym uniwersytetem na 2023 rok został siódmy raz z kolei University of Oxford. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się uczelnie amerykańskie: Harvard University i Stanford University. Na czwartym miejscu znajduje się brytyjski University of Cambridge, a na kolejnych pięciu miejscach uczelnie w USA: Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Princeton University, University of California w Berkeley i Yale University. Ostatnie miejsce w dziesiątce przypadło Imperial College London.