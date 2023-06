Najlepsze uczelnie świata. W nowym rankingu awansuje polski uniwersytet

We wtorek opublikowano nową, 20. edycję zestawienia QS World University Rankings przygotowanego na przyszły - 2024 rok. Najlepsze uczelnie świata wyróżniono na podstawie dziewięciu wskaźników: renoma uczelni, reputacja wśród pracodawców, cytowania (w publikacjach naukowych), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba studentów i pracowników z zagranicy, międzynarodowa sieć badawcza, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów oraz zrównoważony rozwój. W tym roku w zestawieniu znalazło się niemal 1500 uczelni z 104 państw świata.

Najlepsze uczelnie świata - ranking na 2024 rok

1) Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2) University of Cambridge 3) University of Oxford 4) Harvard University 5) Stanford University 6) Imperial College London 7) ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 8) National University of Singapore (NUS) 9) University College London (UCL) 10) University of California, Berkeley (UCB)