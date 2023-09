Najlepsze uczelnie na świecie. Polskie uniwersytety daleko od czołówki

Najlepszą uczelnią na świecie jest brytyjski University of Oxford - wynika z najnowszej edycji rankingu World’s Best Universities. W czołowej dziesiątce znalazły się wyłącznie uniwersytety z Wielkiej Brytanii i USA. Polskie uczelnie sklasyfikowano daleko od czołówki.

Tegoroczna, dwudziesta już edycja rankingu World’s Best Universities, tworzonego przez "Times Higher Education" - brytyjskie czasopismo zajmujące się szkolnictwem wyższym - została opublikowana 27 września. W zestawieniu sklasyfikowano 1 904 uczelnie ze 108 krajów na całym świecie. Jak wyjaśniają autorzy, ustalając kolejność brano pod uwagę 18 czynników, m.in. jakość nauczania, poziom badań naukowych czy perspektywy międzynarodowe absolwentów.

Na pierwszym miejscu w rankingu World’s Best Universities 2024 znalazł się brytyjski University of Oxford. Na drugiej pozycji sklasyfikowano amerykański Stanford University. Podium uzupełniła kolejna uczelnia położona w Stanach Zjednoczonych, Massachusetts Institute of Technology.