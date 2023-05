Oto najlepsze uczelnie świata. Jak wypadły polskie uniwersytety? Ranking CWUR 2023

Amerykańskie uczelnie tradycyjnie zdominowały czołówkę rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Za najlepszy uniwersytet na świecie po raz kolejny uznano Harvard University. Wśród polskich uczelni najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Jagielloński.

Za najlepszą uczelnię na świecie uznano Harvard University. Tuż za nim sklasyfikowano Massachusetts Institute of Technology, podium uzupełnił Stanford University. Czwarte i piąte miejsce zajęły dwa brytyjskie uniwersytety: University of Cambridge i University of Oxford. Na następnych pozycjach sklasyfikowano kolejno: Princeton University, University of Chicago, Columbia University, University of Pennsylvania i Yale University.