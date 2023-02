Brytyjczycy wskazali najgorsze linie lotnicze w Europie. "Wyróżniono" dwóch gigantów

czytaj dalej

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się w środę szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Tuż przed jego rozpoczęciem prezydent USA Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy o decyzję Władimira Putina o wycofaniu się z traktatu New START, dotyczącego ograniczenia arsenału strategicznej broni jądrowej każdej ze stron. - Nie mam na to czasu - odpowiedział Biden. Później jednak dodał, że jest to "wielki błąd".