Dzień na leżaku za 4,5 tys. złotych. Wskazano najdroższe plaże we Włoszech

W raporcie opublikowanym na początku czerwca organizacja Codacons wyjaśnia, że wspomniane 1010 euro, czyli równowartość 4485 złotych, to cena wynajmu altanki plażowej, wraz z małym stolikiem i czterema leżakami, w szczycie sezonu, czyli w sierpniu. Oferta zawiera również ręczniki oraz aperitif. Taka cena dotyczy opcji "zwrotnej", umożliwiającej bezpłatne odwołanie rezerwacji do 30 dni przed terminem. Wybór opcji bezzwrotnej wiąże się z wydatkiem "zaledwie" 960 euro.

Drugie najdroższe stanowisko do plażowania we Włoszech znajduje się w toskańskim Forte dei Marmi. W ofercie jednego z miejscowych lokali (tzw. beach clubów) jest "namiot arabski", zawierający sofę, dwa łóżka duże i dwa mniejsze, krzesło oraz stół. Cena wynajmu namiotu w szczycie sezonu to 600 euro. Codacons podkreśla, że to w Forte dei Marmi odnotowano najwyższy wzrost cenowy w porównaniu z latami ubiegłymi. W 2020 roku namiot arabski na jeden dzień wynająć można było za 400 euro. W ciągu trzech lat cena wzrosła zatem aż o 50 proc.