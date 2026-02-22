Najbardziej poszukiwany przestępca zastrzelony w wojskowej obławie. Doniesienia o chaosie w Meksyku

Zamieszki w Meksyku. Relacja reportera TVN24 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.

Nie żyje baron narkotykowy El Mencho

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

- Grupa pod dowództwem amerykańskich sił zbrojnych, specjalizująca się w gromadzeniu informacji wywiadowczych na temat karteli narkotykowych, odegrała rolę w niedzielnej operacji meksykańskich sił zbrojnych, w wyniku której zginął meksykański baron narkotykowy znany jako El Mencho - poinformował anonimowo przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, cytowany przez Reutersa.

Meksykańskie władze mówiły z kolei o "uzupełniających informacjach" dostarczonych przez Amerykanów.

Służby pracują na miejscu operacji wojskowej, w której zginął Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho Źródło: Francisco Guasco/EPA/PAP

Kartel, którym kierował El Mencho, obejmował prawie cały kraj. Został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.

Doniesienia o chaosie i przemocy w Meksyku

W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.

Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho. Zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji Źródło: Alfredo ESTRELLA / MEXICAN TV / AFP / EastNews

Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Jak podał z kolei Reuters, operacja wojskowa wywołała falę przemocy, w wyniku której w kilku stanach dochodziło do podpaleń samochodów i blokowania autostrad przez uzbrojonych mężczyzn.

Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdził "brutalne incydenty" w regionie. Napisał też na X, że względów bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostały w poniedziałek odwołane.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026 Rozwiń

W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje jednak, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.

🚨 Comunicado oficial: pic.twitter.com/BQSMaJVHPH — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 22, 2026 Rozwiń

Głos w sprawie sytuacji w kraju zabrała prezydentka Meksyku. Jak napisała na X Claudia Sheinbaum, "istnieje pełna koordynacja z rządami wszystkich stanów; musimy być na bieżąco informowani i zachować spokój". Jak dodała, "media społecznościowe Gabinetu Bezpieczeństwa na bieżąco informują o sytuacji. Na większości terytorium kraju życie toczy się normalnie".

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026 Rozwiń

Ministerstwo obrony przekazało, że "Gwardia Narodowa i oddziały armii z centrum kraju oraz stanów sąsiadujących z Jalisco koncentrują się na wzmocnieniu bezpieczeństwa".

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026 Rozwiń