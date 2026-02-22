Logo strona główna
Świat

Najbardziej poszukiwany przestępca zastrzelony w wojskowej obławie. Doniesienia o chaosie w Meksyku

pap_20260222_2KL
Zamieszki w Meksyku. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity przez armię w operacji sił bezpieczeństwa. Z różnych regionów kraju dobiegają doniesienia o aktach przemocy, które mają być odpowiedzią śmierć El Mencho. Ministerstwo obrony informuje, że służby koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa.

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.

Nie żyje baron narkotykowy El Mencho

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

- Grupa pod dowództwem amerykańskich sił zbrojnych, specjalizująca się w gromadzeniu informacji wywiadowczych na temat karteli narkotykowych, odegrała rolę w niedzielnej operacji meksykańskich sił zbrojnych, w wyniku której zginął meksykański baron narkotykowy znany jako El Mencho - poinformował anonimowo przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, cytowany przez Reutersa.

Meksykańskie władze mówiły z kolei o "uzupełniających informacjach" dostarczonych przez Amerykanów.

Służby pracują na miejscu operacji wojskowej, w której zginął Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho
Służby pracują na miejscu operacji wojskowej, w której zginął Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho
Źródło: Francisco Guasco/EPA/PAP

Kartel, którym kierował El Mencho, obejmował prawie cały kraj. Został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.

Doniesienia o chaosie i przemocy w Meksyku

W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.

Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho. Zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji
Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho. Zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji
Źródło: Alfredo ESTRELLA / MEXICAN TV / AFP / EastNews

Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Jak podał z kolei Reuters, operacja wojskowa wywołała falę przemocy, w wyniku której w kilku stanach dochodziło do podpaleń samochodów i blokowania autostrad przez uzbrojonych mężczyzn.

Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdził "brutalne incydenty" w regionie. Napisał też na X, że względów bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostały w poniedziałek odwołane.

W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje jednak, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.

Głos w sprawie sytuacji w kraju zabrała prezydentka Meksyku. Jak napisała na X Claudia Sheinbaum, "istnieje pełna koordynacja z rządami wszystkich stanów; musimy być na bieżąco informowani i zachować spokój". Jak dodała, "media społecznościowe Gabinetu Bezpieczeństwa na bieżąco informują o sytuacji. Na większości terytorium kraju życie toczy się normalnie".

Ministerstwo obrony przekazało, że "Gwardia Narodowa i oddziały armii z centrum kraju oraz stanów sąsiadujących z Jalisco koncentrują się na wzmocnieniu bezpieczeństwa".

Autorka/Autor: Opracował Michał Malinowski /lulu

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Francisco Guasco/EPA/PAP

Meksyk
