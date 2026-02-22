Najbardziej poszukiwany przestępca zastrzelony w wojskowej obławie. Doniesienia o chaosie w Meksyku

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.
Nie żyje baron narkotykowy El Mencho
Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.
- Grupa pod dowództwem amerykańskich sił zbrojnych, specjalizująca się w gromadzeniu informacji wywiadowczych na temat karteli narkotykowych, odegrała rolę w niedzielnej operacji meksykańskich sił zbrojnych, w wyniku której zginął meksykański baron narkotykowy znany jako El Mencho - poinformował anonimowo przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, cytowany przez Reutersa.
Meksykańskie władze mówiły z kolei o "uzupełniających informacjach" dostarczonych przez Amerykanów.
Kartel, którym kierował El Mencho, obejmował prawie cały kraj. Został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.
Doniesienia o chaosie i przemocy w Meksyku
W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.
Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Jak podał z kolei Reuters, operacja wojskowa wywołała falę przemocy, w wyniku której w kilku stanach dochodziło do podpaleń samochodów i blokowania autostrad przez uzbrojonych mężczyzn.
Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdził "brutalne incydenty" w regionie. Napisał też na X, że względów bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostały w poniedziałek odwołane.
W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje jednak, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.
Głos w sprawie sytuacji w kraju zabrała prezydentka Meksyku. Jak napisała na X Claudia Sheinbaum, "istnieje pełna koordynacja z rządami wszystkich stanów; musimy być na bieżąco informowani i zachować spokój". Jak dodała, "media społecznościowe Gabinetu Bezpieczeństwa na bieżąco informują o sytuacji. Na większości terytorium kraju życie toczy się normalnie".
Ministerstwo obrony przekazało, że "Gwardia Narodowa i oddziały armii z centrum kraju oraz stanów sąsiadujących z Jalisco koncentrują się na wzmocnieniu bezpieczeństwa".
Autorka/Autor: Opracował Michał Malinowski /lulu
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Francisco Guasco/EPA/PAP