Znamy laureatów Nagrody Nobla z medycyny

Nagrody Nobla 2024

Poniedziałkowe ogłoszenie rozpoczyna tydzień, podczas którego poznamy tegorocznych noblistów w sześciu dziedzinach. Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii nagroda pieniężna dla laureata, wynosząca 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).