Nagroda Nobla z fizyki za odkrycia dotyczące jednego z "najbardziej tajemniczych zjawisk we Wszechświecie"

Roger Penrose oraz Reinhard Genzel i Andrea Ghez otrzymali w tym roku Nagrodę Nobla z fizyki. Dostali ją za odkrycia dotyczące jednego z "najbardziej tajemniczych zjawisk we Wszechświecie", czyli czarnych dziur.

Czarne dziury, superciężkie skupiska materii, uważane są za jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk we Wszechświecie. To obszary czasoprzestrzeni, których - ze względu na bardzo silną grawitację - nie jest w stanie opuścić żaden obiekt, nawet światło. Albert Einstein nie wierzył, że czarne dziury naprawdę istnieją. Jednak Roger Penrose dowiódł metodami matematycznymi, że istnienie czarnych dziur bezpośrednio wynika z ogólnej teorii względności Einsteina.

W styczniu 1965 roku, dziesięć lat po śmierci Einsteina, Roger Penrose udowodnił, że czarne dziury naprawdę mogą się tworzyć i opisał je szczegółowo; w centrum czarnej dziury kryje się osobliwość, w której wygasają wszystkie znane prawa natury. Jego przełomowy artykuł jest nadal uważany za najważniejszy wkład do ogólnej teorii względności od czasów Einsteina.

Jedne z "najbardziej tajemniczych zjawisk we Wszechświecie" PAP/EPA/ESO/L. Calçada

- Odkrycia tegorocznych laureatów otworzyły nowy obszar w badaniach gęstych i supermasywnych obiektów. Ale te egzotyczne obiekty wciąż stawiają wiele pytań, które wymagają odpowiedzi i motywują do dalszych badań. Chodzi nie tylko o ich wewnętrzną strukturę, ale także o to, jak można by przetestować naszą teorię grawitacji w ekstremalnych warunkach w bezpośrednim sąsiedztwie czarnej dziury – powiedział David Haviland, przewodniczący Komitetu Noblowskiego w dziedzinie fizyki.