Naród ukraiński laureatem Nagrody Sacharowa. "Europa was wspiera"

- Odważni Ukraińcy, reprezentowani przez prezydenta, wybranych przywódców i społeczeństwo obywatelskie, z tegoroczną Nagrodą Sacharowa. Europa was wspiera. Europa w was wierzy. Europa jest z Ukrainą - ogłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola po decyzji Konferencji Przewodniczących PE (przewodniczący i liderzy grup politycznych).

- Ta nagroda jest dla walczących Ukraińców. Dla tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Dla tych, którzy stracili krewnych i przyjaciół. Dla wszystkich, którzy wstają i walczą o to, w co wierzą. Wiem, że odważni ludzie Ukrainy nie poddadzą się i my też się nie poddamy - powiedziała Metsola.