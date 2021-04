Przerzucili nocą przez płot dwie dziewczynki. "Nie wysyłajcie dzieci w tę zdradziecką podróż"

Na nocnym nagraniu widać sylwetkę domniemanego przemytnika z Meksyku, który, siedząc na ponad czterometrowym murze granicznym, spuszcza po kolei na ziemię dwie dziewczynki. Potem mężczyzna ucieka. Amerykańska straż graniczna widziała tę scenę na żywo. Patrol, który przyjechał na miejsce, znalazł siostry z Ekwadoru. Dziewczynki mają 3 i 5 lat. Dzieci, po zbadaniu w szpitalu, przewieziono do tymczasowego ośrodka dla migrantów.

"Nie wysyłajcie dzieci w tę zdradziecką podróż"

W połowie marca prezydent Biden apelował do migrantów, by nie przyjeżdżali na południową granicę USA. Sprawa staje się coraz poważniejsza, bowiem codziennie na terytorium amerykańskie przedostają się setki dzieci bez opieki rodziców czy osób dorosłych. Władze USA są świadome tego, że rodzice i opiekunowie świadomie wysyłają je, aby samotnie przekraczały granicę. Liczą na to, że będą łagodniej traktowane niż dorośli.