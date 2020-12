Nagranie z eksplozji w Nashville. Tożsamość sprawcy ujawniona

Do wybuchu doszło w bożonarodzeniowy poranek, około godziny 6.30 czasu miejscowego przed budynkiem firmy telekomunikacyjnej AT&T w Nashville. Sprawca zaparkował tam wypełniony ładunkami wybuchowymi kamper kilka godzin wcześniej. Około 1 w nocy nagrany głos, emitowany z pojazdu, ostrzegał przed wybuchem. Władze miasta podkreślają bohaterską postawę grupy policjantów, którzy tuż przed wybuchem mobilizowali mieszkańców do opuszczenia strefy zagrożonej. W wyniku wybuchu lekko ranne zostały trzy osoby.

FBI ustaliło tożsamość sprawcy

W pobliżu wraku samochodu kempingowego, który eksplodował w piątek w Nashville , śledczy znaleźli ludzkie szczątki. Dzięki porównaniu z materiałem genetycznym zebranym w sobotę w domu podejrzanego mężczyzny, 63-letniego Anthony'ego Warnera, udało się ustalić, że to on był sprawcą ataku.

- Doszliśmy do wniosku, że Warner był na miejscu, gdy wybuchła bomba i zginął na skutek tej eksplozji - powiedział prokurator Donald Cochran.

Przedstawiciele prokuratury i FBI podkreślili, że sprawca działał sam, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o motywie jego działania. Śledczy nie ujawnili, jakiego materiału wybuchowego użył.

"Ktoś mógłby powiedzieć, że był trochę dziwny"

Steve Schmoldt, który mieszkał obok Warnera przez ponad 20 lat, w rozmowie z dziennikiem "USA Today" opisywał go jako "przyjacielskiego" i "skromnego". - Ktoś mógłby powiedzieć, że był trochę dziwny. Nigdy nie było widać, by ktoś do niego przychodził albo od niego wychodził. O ile nam wiadomo, był geekiem komputerowym, który pracował z domu - powiedział.