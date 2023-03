Oburzenie po nagraniu z egzekucji. "Rosja powinna się wstydzić"

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price skomentował nagranie, na którym widać najprawdopodobniej, jak rosyjski żołnierz strzela do uzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego. - Ten wstrząsający obraz bezbronnego Ukraińca zabitego po słowach "Chwała Ukrainie" po prostu odbiera oddech swoim barbarzyństwem - powiedział. Dodał, że nie jest to pierwszy dowód na rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukranie i "niestety prawdopodobnie nie będzie też ostatni".

W poniedziałek w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę, który najprawdopodobniej trafił do rosyjskiej niewoli. Gdy wypowiada słowa "sława Ukrainie", niewidoczny w kadrze człowiek rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało to nagranie. Sztab generalny ukraińskiej armii oświadczył, że "rozstrzelanie bezbronnego jeńca, to cyniczne i zuchwałe lekceważenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zwyczajów wojennych". Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zaapelował do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.