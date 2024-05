Jak podała australijska policja, "funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę po tym, jak miał przebiec nago przez korytarz samolotu w trakcie lotu i przewrócić na podłogę członka załogi". Linie lotnicze Virgin Australia wyjaśniły w komunikacie, że do incydentu z udziałem "pasażera zakłócającego porządek na pokładzie" doszło w poniedziałek wieczorem podczas lotu z Perth do Melbourne, który planowo miał trwać 3,5 godziny. Po około półtorej godziny od startu maszyna musiała zawrócić do miejsca, z którego wyruszyła. Na lotnisku na pasażera czekali już policjanci. Mężczyzna, oprócz zatrzymania, został przewieziony do szpitala celem poddania badaniom i nadal tam pozostaje.