Nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli. Jens Stoltenberg przed spotkaniem: kluczowym zadaniem jest obrona wszystkich sojuszników

W czwartek rano rozpocznie się nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania powiedział, że "kluczowym zadaniem NATO jest obrona i ochrona wszystkich sojuszników". - Zwiększyliśmy naszą obecność wojskową we wschodniej części Sojuszu. Liderzy NATO będą mówić dzisiaj o konieczności resetu naszej polityki odstraszania i obronności - dodał.

Stoltenberg: Putin popełnił poważny błąd

Oświadczył, że "daliśmy jasno do zrozumienia, że nie wyślemy natowskich żołnierzy, ani samolotów" na Ukrainę. - Postępujemy tak, bo ciąży na nas odpowiedzialność, by zapewnić, że ten konflikt nie będzie eskalował poza Ukrainę, bo spowodowałoby to jeszcze większe cierpienia, śmierć i zniszczenia - dodał.