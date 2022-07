Rosjanie szukają żołnierzy w nieuznawanym państwie

"Ogłoszenia rekrutacyjne (do rosyjskich sił zbrojnych) są publikowane we wszystkich mediach (Naddniestrza), wrzucane do skrzynek pocztowych i umieszczane w miejscach użyteczności publicznej. Gdy mężczyźni zgłaszają się do urzędów pracy, w pierwszej kolejności jest im oferowana kontraktowa służba wojskowa (w rosyjskiej armii)" - czytamy w komunikacie wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR).