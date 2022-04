Eksplozje w separatystycznym Naddniestrzu. Prezydent Mołdawii zwołuje radę bezpieczeństwa

Jak przekazano w oświadczeniu, Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Mołdawii ma się zebrać w południe czasu polskiego, by omówić incydenty w Naddniestrzu. Po posiedzeniu prezydent Maia Sandu zabierze głos na konferencji prasowej.

"Wcześnie rano 26 kwietnia w miejscowości Maiac w Rejonie Grigoriopol doszło do dwóch eksplozji: pierwsza nastąpiła o godz. 6.40, druga o 7.05" – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych separatystycznego regionu. Nikt nie został ranny – przekazano. Z opublikowanych później informacji wynika, że pochodzące z czasów radzieckich przekaźniki służyły do transmitowania sygnału rosyjskich stacji radiowych.

Do incydnetów na terenie Naddniestrza dochodzi drugi dzień z rzędu. W poniedziałek doszło do serii wybuchów na terenie ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu. Po tym incydencie ukraiński wywiad wojskowy oświadczył, że jest to prowokacja rosyjskich służb specjalnych, mająca na celu wciągnięcie regionu w trwającą wojnę.