Choroby układu krążenia. Przyczyny

Do najważniejszych przyczyn tych statystyk autorzy raportu WHO zaliczają: nadmierne spożycie soli i nadciśnienie tętnicze, które jest nieleczone lub źle leczone. Aż w 52 z 53 krajów, które znajdują się w europejskim regionie WHO, średnie spożycie soli kuchennej przekracza normę rekomendowaną przez organizację, czyli maksymalnie 5 gramów dziennie (łyżeczka do herbaty).

Jeden na trzech dorosłych ma nadciśnienie

Jak zapobiegać chorobom krążenia

Jak zaznaczył, co roku z powodu chorób układu krążenia umierają cztery miliony osób w europejskim regionie WHO. - Są to przede wszystkim mężczyźni, zwłaszcza ze wschodniej części naszego regionu WHO. Takie są fakty, ale to jest coś, co możemy zmienić. Wiemy, co działa, jednak po raz kolejny nie udaje nam się wdrożyć podejścia opartego na dowodach, co skutkuje niedopuszczalnie wysokim poziomem możliwych do uniknięcia zgonów - ocenił Kluge.