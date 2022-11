Na podwórka w Chersoniu po kilku miesiącach okupacji wyszły dzieci. Do miasta dotarł pierwszy pociąg z Kijowa

Dzieciom bardziej podobała się ukraińska szkoła

Pierwszy pociąg z Kijowa dotarł do Chersonia

Pierwszy pociąg na linii Kijów-Chersoń od momentu wyzwolenia miasta odjechał ze stolicy Ukrainy w piątek o godz. 22.14 (21.14 w Polsce) i przybył do Chersonia w sobotę rano. Nazwano go "pociągiem do zwycięstwa", zabrał ze sobą około 200 pasażerów. "Bilety do zwycięstwa" to natomiast projekt charytatywny współorganizowany przez koleje ukraińskie. Przewiduje on sprzedaż symbolicznych biletów do miast znajdujących się pod okupacją rosyjską. W zamyśle mają być one wykorzystane po odbiciu tych miast z rąk rosyjskich. O wyzwoleniu Chersonia poinformowano przed tygodniem. Następne pociągi z Kijowa do Chersonia mają kursować w dni parzyste. Wracać będą do stolicy w dni nieparzyste. "Bilety do zwycięstwa" sprzedawane są ponadto na pierwsze trzy pociągi z Kijowa do okupowanego Mariupola i do opanowanych w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów miast Donbasu: Doniecka i Ługańska, a także do Symferopola na anektowanym Krymie. Zyski ze sprzedaży biletów przeznaczone są na zakup aut, które służyć będą do połączeń między wyzwolonymi niedawno miejscowościami i najbliższymi stacjami kolejowymi.