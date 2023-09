Zmuszali Kubańczyków do walki po stronie Rosji. "Takie próby zostały zneutralizowane"

czytaj dalej

Doniesienia o planach wizyty północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una w Rosji w tym miesiącu wzbudziły zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. - To że Rosja zwraca się do Korei Północnej z prośbą o dostarczenie broni, wiele mówi o sytuacji, w której się znajduje - oświadczył Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego.