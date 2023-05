Komandor Dura: F-16 mają dużą przewagę nad rosyjskimi samolotami. Mogą narozrabiać

Dura: F-16 mogą narozrabiać, jeśli chodzi o armię rosyjską

- Musimy pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o samoloty, a o pakiet uzbrojenia, który razem z tymi samolotami przyjdzie - zwrócił uwagę. - Myślę, że na to Ukraińcy liczą, bo co tu dużo mówić - to uzbrojenie, które mają na swoje statki powietrzne powoli się kończy - powiedział.

- Myślę, że to będzie bardzo szybkie wprowadzenie samolotów F-16, tym bardziej, że ukraińscy piloci są dobrze wyszkoleni i proces szkolenia będzie krótszy, niż to mieliśmy standardowo. Myślę, że oni w trzy miesiące się wyrobią - szacował ekspert.

Kiedy Ukraińcy zaczną używać F-16?

Komandor zwrócił jednocześnie uwagę na ważną kwestię dotyczącą wprowadzenia samolotów F-16 do ukraińskich sił powietrznych. - Ja myślę, że większym problemem będzie wprowadzenie zabezpieczenia logistycznego, czyli wszystkiego tego, co trzeba na lotniskach ukraińskich, by samoloty F-16 mogły działać. Jeżeli chodzi o pilotów, to trzy, a może nawet dwa miesiące w zupełności wystarczy, żeby latali i korzystali z uzbrojenia - ocenił.