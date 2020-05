Godzina policyjna, zakaz podróżowania. Koniec ramadanu w dobie pandemii

Muzułmanie obchodzą w tych dniach Id al-Fitr - Święto Przerwania Postu - czyli koniec ramadanu przy surowych restrykcjach związanych z pandemią, które zostały specjalnie wzmocnione, by nie dopuścić do wspólnych modlitw w meczetach i rodzinnych wizyt - pisze agencja EFE.

Święto w dobie koronawirusa

Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazały nawet dawania prezentów dzieciom. Władze religijne Egiptu zachęciły jednak do dawania jałmużny - wypłacanej tradycyjnie na koniec ramadanu - aby złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią.

Ramadan

Ramadan to dziewiąty miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w trakcie którego na pamiątkę objawienia Mahometowi Koranu wyznawcy zobowiązani są do niepicia i niespożywania pokarmów od wschodu do zachodu słońca.