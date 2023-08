Muzeum Auschwitz skrytykowało Elona Muska za "niereagowanie na antysemickie komentarze"

Muzeum Auschwitz skrytykowało w czwartek serwis społecznościowy X (dawniej Twitter) za nieusuwanie antysemickich wpisów. "Platforma, która lekceważy potrzebę ochrony pamięci ofiar, lekceważy tworzenia pełnego szacunku i empatii środowiska internetowego" - oceniło muzeum. "Często zgłaszanie kont, które szerzą wrogość, pozostaje bez odpowiedzi. Blokowanie to sposób na ochronę pamięci o ludziach, którzy cierpieli i zostali zamordowani w Auschwitz" - podkreślono we wpisie.

Badacze notują wzrost mowy nienawiści i treści antysemickich w serwisie od czasu przejęcia Twittera przez szefa firmy SpaceX - zauważa agencja Reutera. Jak dodaje, niektóre kraje oskarżają firmę, że nie robi wystarczająco dużo, by moderować treści pojawiające się na portalu.

Reakcja Muzeum Auschwitz na wpis Elona Muska

W czwartek Muzeum Auschwitz zareagowało na wpis Elona Muska, w którym poinformował on, że opcja blokowania innych użytkowników ma zostać całkowicie wyeliminowana, za wyjątkiem prywatnych wiadomości.

"Niereagowanie na antysemickie i negujące Holokaust komentarze, które pojawiają się pod naszymi postami upamiętniającymi ofiary Auschwitz, byłoby krzywdą dla ich pamięci" - czytamy we wpisie. "Zdecydowaliśmy się blokować użytkowników, którzy propagują negowanie historii i nienawiść. Ta decyzja wynika z głębokiego oddania naszej misji. Potrzebujemy do jej realizowania bezpiecznej przestrzeni" - napisało Muzeum Auschwitz.

Podkreśliło, że "angażowanie się w dyskusje z osobami i kontami, których celem jest znieważanie pamięci ofiar Auschwitz", jest sprzeczne z wyznawanymi przez nich wartościami. Dodano, że celem takich osób jest "zadawanie bólu". Muzeum zaznaczyło, że w tym kontekście blokowanie jest niezbędnym krokiem w przeciwdziałaniu atakom na pamięć ofiar. Dodało, że w erze cyfrowej platformy społecznościowe dzierżą szczególną odpowiedzialność moralną. "Powinni aktywnie przeciwdziałać mowie nienawiści i nie dopuścić do jej normalizacji".

