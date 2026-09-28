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Świat

"Musimy iść na wojnę". Izraelski minister wzywa do nowej ofensywy

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Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz
Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
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Musimy zrobić na Zachodnim Brzegu to, co zrobiliśmy w Strefie Gazy - oświadczył Becalel Smotricz, wzywając do pełnoskalowej operacji wojskowej. Skrajnie prawicowy minister opowiedział się również za likwidacją Autonomii Palestyńskiej oraz aneksją znacznych części Strefy Gazy i południowego Libanu.

Becalel Smotricz, lider skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm, wypowiadał się w podcaście portalu Ynet, gdzie wezwał do aneksji 60 procent Strefy Gazy, zajmowanych obecnie przez izraelską armię oraz terytorium Libanu sięgającego 30 kilometrów w głąb kraju od granicy z Izraelem. Argumentował, że przeciwnicy Izraela powinni "zapłacić cenę" za atak Hamasu z 7 października 2023 roku.

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Smotricz: musimy iść na wojnę w Judei i Samarii

Zapytany o rosnące napięcia i przemoc na okupowanym Zachodnim Brzegu, Smotricz wezwał do przeprowadzenia tam szeroko zakrojonej operacji wojskowej. - Myślę, że musimy iść na wojnę w Judei i Samarii, zrobić tam to, co zrobiliśmy w Strefie Gazy, i rozmontować Autonomię Palestyńską, która jest władzą terrorystyczną - oświadczył.

Minister użył określenia "Judea i Samaria", którym izraelskie władze nazywają Zachodni Brzeg.

Izraelski minister chce aneksji Zachodniego Brzegu

Wypowiedź padła na miesiąc przed zaplanowanymi na 27 października wyborami parlamentarnymi w Izraelu. Smotricz, reprezentujący środowisko żydowskich osadników, od dawna opowiada się za rozbudową izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu.

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Wcześniej wielokrotnie prezentował plan aneksji ponad 80 procent Zachodniego Brzegu.

Od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku na Zachodnim Brzegu nasiliła się przemoc. Dochodzi zarówno do ataków żydowskich osadników i operacji izraelskiego wojska, jak i do palestyńskich zamachów na Izraelczyków.

>> Akty przemocy stały się w tym rejonie "niemal codziennością"

Według izraelskich danych w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 660 przestępstw popełnionych przez Żydów na tle nacjonalistycznym. Z kolei według palestyńskiego ministerstwa zdrowia do 25 lipca zginęło 87 Palestyńczyków, w tym 21 z rąk osadników.

W wojnie zginęło ponad 73,4 tysięcy mieszkańców Strefy Gazy, w tym ponad 1330 od rozpoczęcia rozejmu - podało w ubiegłym tygodniu kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia, którego dane ONZ uznaje za wiarygodne.

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Źródło: PAP
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Tagi:
IzraelStrefa Gazy
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