Świat "Musimy iść na wojnę". Izraelski minister wzywa do nowej ofensywy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Becalel Smotricz, lider skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm, wypowiadał się w podcaście portalu Ynet, gdzie wezwał do aneksji 60 procent Strefy Gazy, zajmowanych obecnie przez izraelską armię oraz terytorium Libanu sięgającego 30 kilometrów w głąb kraju od granicy z Izraelem. Argumentował, że przeciwnicy Izraela powinni "zapłacić cenę" za atak Hamasu z 7 października 2023 roku.

Smotricz: musimy iść na wojnę w Judei i Samarii

Zapytany o rosnące napięcia i przemoc na okupowanym Zachodnim Brzegu, Smotricz wezwał do przeprowadzenia tam szeroko zakrojonej operacji wojskowej. - Myślę, że musimy iść na wojnę w Judei i Samarii, zrobić tam to, co zrobiliśmy w Strefie Gazy, i rozmontować Autonomię Palestyńską, która jest władzą terrorystyczną - oświadczył.

Minister użył określenia "Judea i Samaria", którym izraelskie władze nazywają Zachodni Brzeg.

Izraelski minister chce aneksji Zachodniego Brzegu

Wypowiedź padła na miesiąc przed zaplanowanymi na 27 października wyborami parlamentarnymi w Izraelu. Smotricz, reprezentujący środowisko żydowskich osadników, od dawna opowiada się za rozbudową izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu.

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Wcześniej wielokrotnie prezentował plan aneksji ponad 80 procent Zachodniego Brzegu.

Od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku na Zachodnim Brzegu nasiliła się przemoc. Dochodzi zarówno do ataków żydowskich osadników i operacji izraelskiego wojska, jak i do palestyńskich zamachów na Izraelczyków.

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Według izraelskich danych w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 660 przestępstw popełnionych przez Żydów na tle nacjonalistycznym. Z kolei według palestyńskiego ministerstwa zdrowia do 25 lipca zginęło 87 Palestyńczyków, w tym 21 z rąk osadników.

W wojnie zginęło ponad 73,4 tysięcy mieszkańców Strefy Gazy, w tym ponad 1330 od rozpoczęcia rozejmu - podało w ubiegłym tygodniu kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia, którego dane ONZ uznaje za wiarygodne.

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