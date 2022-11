Amerykańska reprezentacja z tęczowym logo na mistrzostwa w Katarze. To wsparcie dla społeczności LGBTQ

Amerykańska drużyna piłki nożnej zaprezentowała w swoim ośrodku treningowym w Katarze nową odsłonę reprezentacyjnego logo. Projekt jest wyrazem wsparcia dla członków społeczności LGBTQ. Stanowi także część inicjatywy "Be The Change" ("Bądź zmianą").

Wsparcie amerykańskiej drużyny piłkarskiej dla społeczności LGBTQ

W Katarze, który jest organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata, homoseksualizm jest nielegalny i zagrożony karą więzienia. Jak pisze "Guardian", choć wedle zapewnień organizatorów mundialu każdy, bez względu na orientację seksualną czy pochodzenie, jest tam mile widziany, jednocześnie ostrzega się przed publicznym okazywaniem uczuć. Stąd obawy niektórych o bezpieczeństwo kibiców należących do społeczności LGBTQ+.

- Nasz tęczowy znak odgrywa ważną i stałą rolę dla tożsamości drużyny – mówi cytowany przez Agencję Reutera Neil Buethe, rzecznik US Soccer. - Tęczowe logo ma wspierać społeczność LGBTQ, a także promować ducha otwartości i gościnności dla wszystkich fanów na całym świecie. Dlatego w miejscach, w których będziemy podczas mistrzostw świata, jak hotel drużyny, strefy dla mediów i imprezy, będziemy mieli zarówno tradycyjny, jak i tęczowy branding US Soccer.

To, jak jest to ważne dla amerykańskiej drużyny, podkreśla jej trener Gregg Berhalter. - Chcemy zwrócić uwagę na kwestie społeczne nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale i za granicą. - dodał. - Jesteśmy drużyną, która wierzy w inkluzywność i będziemy przekazywać to przesłanie w przyszłości - dodaje bramkarz reprezentacji USA Sean Johnson.