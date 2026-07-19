10 najważniejszych momentów mundialu

Wiosłujący Norwegowie to jeden z symboli tegorocznego mundialu

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Oto 10 mundialowych momentów, o których rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać. Kolejność przypadkowa.

1. Nie gwizdnął, został narodowym bohaterem

Jeden z momentów, który zapamiętamy z tegorocznego mundialu, to ten jeszcze sprzed rozpoczęcia turnieju. Somalijczyk Omar Artan został w ubiegłym roku uznany za najlepszego sędziego piłkarskiego w Afryce. Nic więc dziwnego, że FIFA wyznaczyła go jako jednego z arbitrów mundialu w Kanadzie, Meksyku i USA.