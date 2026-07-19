10 najważniejszych momentów mundialu

Mistrzostwa świata w piłce nożnej się kończą. Wielu kibiców odczuwa z tego powodu ulgę, bo przez największą liczbę meczów w historii oraz ich momentami niesprzyjające dla Europejczyków godziny rozpoczęcia turniej był wymagający do śledzenia. Mundial w Kanadzie, Meksyku i USA zapamiętamy zarówno z powodów czysto piłkarskich, jak i - niestety - kontrowersji, w tym politycznych. Artykuł dostępny w subskrypcji
Oto 10 mundialowych momentów, o których rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać. Kolejność przypadkowa.
1. Nie gwizdnął, został narodowym bohaterem
Jeden z momentów, który zapamiętamy z tegorocznego mundialu, to ten jeszcze sprzed rozpoczęcia turnieju. Somalijczyk Omar Artan został w ubiegłym roku uznany za najlepszego sędziego piłkarskiego w Afryce. Nic więc dziwnego, że FIFA wyznaczyła go jako jednego z arbitrów mundialu w Kanadzie, Meksyku i USA.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie kontrowersje polityczne i sportowe towarzyszyły tegorocznemu mundialowi.
Które drużyny i piłkarze zaskoczyli kibiców swoją postawą na boisku.
W jaki sposób organizatorzy i FIFA wpłynęli na przebieg turnieju.
Jakie nowe trendy i symbole pojawiły się podczas mistrzostw świata.