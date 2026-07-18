Mundial o włos i pół buta. Turniej kontrowersji

Piłka jest okrągła, bramki są dwie, a kontrowersji bez liku - tak można by sparafrazować stare porzekadło Kazimierza Górskiego, gdyby hasłowo opisać najbardziej dyskusyjne momenty tego mundialu. Działo się dużo i na boisku, i poza nim. Była i wielka piłka, i brudna polityka. Artykuł dostępny w subskrypcji
7 lipca w Atlancie powoli czuć już było atmosferę megasensacji. W 58. minucie meczu 1/8 finału Egipt zdawał się już być jedną nogą w ćwierćfinale. Przedstawiciele Afryki po koronkowej kontrze prowadzili z Argentyńczykami 2:0. Ale prawdziwe emocje zaczęły się dopiero później.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie decyzje sędziowskie wzbudziły największe kontrowersje podczas mundialu.
W jaki sposób technologia VAR wpłynęła na przebieg kluczowych spotkań.
Jakie były kulisy politycznych ingerencji w decyzje organizatorów turnieju.
Jak przerwy na nawodnienie zmieniły dynamikę meczów i wpłynęły na widowisko.
Jakie nowe wyzwania i zmiany czekają piłkarski świat przed kolejnym mundialem.