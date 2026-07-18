Mundial o włos i pół buta. Turniej kontrowersji

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie decyzje sędziowskie wzbudziły największe kontrowersje podczas mundialu.

W jaki sposób technologia VAR wpłynęła na przebieg kluczowych spotkań.

Jakie były kulisy politycznych ingerencji w decyzje organizatorów turnieju.

Jak przerwy na nawodnienie zmieniły dynamikę meczów i wpłynęły na widowisko.

Jakie nowe wyzwania i zmiany czekają piłkarski świat przed kolejnym mundialem.