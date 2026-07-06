Skandal na mundialu. "Jestem zniesmaczony, do wczoraj nie mieściło mi się to w głowie"

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Folarin Balogun, o nim przed meczem USA - Belgia mówi się najwięcej

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2 lipca, Levi's Stadium w Santa Clara, Kalifornia, reprezentacja USA w 1/16 finału mierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Od 45. minuty po golu Folarina Baloguna prowadzi 1:0. W drugiej połowie, w 64. minucie, w walce o piłkę Balogun z impetem nadeptuje na staw skokowy Tarika Muharemovicia. Noga wygina się nienaturalnie, poszkodowany na szczęście jest w stanie nadal biegać po murawie. Sędzia, Raphael Claus z Brazylii, po analizie VAR pokazuje Amerykaninowi czerwoną kartkę.