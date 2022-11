Rośnie napięcie przed meczem Iran-USA. Poszło o flagę

W jednym z postów w mediach społecznościowych piłkarska reprezentacja USA zamieściła flagę Iranu pozbawioną jej centralnego elementu - godła Islamskiej Republiki Iranu. Jak podaje agencja informacyjna powiązana z irańskim rządem, w odpowiedzi na ten gest prawnicy doradzają miejscowej federacji złożenie wniosku do FIFA o ukaranie Amerykanów.

Post, który wzbudził oburzenie Irańczyków, pojawił się na oficjalnych kontach amerykańskiej reprezentacji na Twitterze, Facebooku i Instagramie w niedzielę, dwa dni przed meczem. Przedstawiono w nim tabelę grupy B, w której grają Stany Zjednoczone i Iran, po dwóch meczach. Uwagę zwraca widoczna na grafice irańska flaga. Nie ma na niej godła Islamskiej Republiki Iranu.

Czy, jak podają media, gest amerykańskiej federacji był wyrazem wsparcia dla protestujących Irańczyków, czy też może niezamierzonym przypadkiem, nie wiadomo - nie ma bowiem oficjalnego stanowiska w sprawie. Gdy jednak strona irańska i media zainteresowały się sprawą, wpis zniknął z kanałów reprezentacji. Istnieją jednak jego kopie, pokazywane przez dziennikarzy.

I choć w swoich następnych postach Amerykanie zamieszczali już flagę Iranu w wersji kompletnej, jednorazowe pozbawienie jej godła wystarczyło, by wywołać reakcję strony irańskiej. Powiązana z rządem w Teheranie agencja informacyjna Tasmin przekazała, że prawnicy irańskiej federacji piłkarskiej doradzili związkowi, by ten złożył wniosek do komisji etyki FIFA o ukaranie Amerykanów, po tym jak "znieważyli oni flagę Islamskiej Republiki Iranu". "Zgodnie z punktem 13. regulaminu FIFA, każdy, kto obraża godność lub integralność kraju, osoby lub grupy ludzi, powinien zostać ukarany zawieszeniem na dziesięć meczów, określony okres lub inną karą" - wyjaśniła we wpisie na Twitterze agencja Tasmin.

Mundial, grupa B. USA-Iran

Stawką wtorkowego meczu Stany Zjednoczone-Iran będzie prawdopodobnie awans do 1/8 finału mundialu. W przypadku remisu lub zwycięstwa Irańczyków, to oni wyjdą z grupy. Amerykanie do awansu potrzebują wygranej. Przy remisie teoretycznie szanse na dalszą grę w turnieju mają jeszcze Walijczycy, ale aby tak się stało, musieliby ograć Anglików, co byłoby ogromną niespodzianką. Iran i USA zagrają ze sobą po raz drugi w historii. W pierwszym starciu tych drużyn, w fazie grupowej mundialu w 1998 roku, górą byli zawodnicy z Azji.

Iran walczy o awans do 1/8 finału Iran walczy o awans do 1/8 finału PAP/EPA

Protesty w Iranie wybuchły we wrześniu tego roku po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Według doniesień, zginęło już ponad 450 osób, a ponad 18 tys. demonstrantów trafiło do aresztu. Wsparcie dla protestujących podczas mundialu okazali reprezentanci Iranu. Przed swoim pierwszym meczem na mistrzostwach nie śpiewali oni hymnu państwowego. Kilka dni później siostrzenica ajatollaha Alego Chameneiego Farideh Moradkhani wezwała rządy "krajów miłujących wolność" do zerwania stosunków z Iranem.

Źródło: Tasmin, Twitter/@USMNT