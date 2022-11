Kiedy mecz Polaków o ćwierćfinał mistrzostw świata?

Reprezentacja Polski przegrała z Argentyną 0:2 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej, ale mimo to zapewniła sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Kadra Czesława Michniewicza, zajmując drugie miejsce w grupie, w następnym spotkaniu zmierzy się ze obecnymi mistrzami, czyli z Francją. Kiedy odbędzie się kolejny mecz Polaków?

Środa z mundialem to była rywalizacja w dwóch grupach: C i D. Zgodnie z turniejową drabinką awansujące z nich zespoły zmierzą się teraz ze sobą w meczach 1/8 finału.

Polacy mimo porażki z Argentyną zajęli drugie miejsce w grupie C, zdobywając w sumie 4 punkty dzięki zwycięstwu nad Arabią Saudyjską i remisowi z Meksykiem. Meksyk, również walczący o awans z tej grupy, w swoim ostatnim meczu pokonał 2:1 Arabię Saudyjską. W ten sposób również uzbierał 4 punkty, jednak nie wystarczyło to do pozostania na mundialu. O drugim miejscu w grupie i o awansie Polski zadecydował lepszy bilans bramek strzelonych i straconych przez nasz zespół.