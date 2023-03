MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiej "kolekcjonerki dzieci". Kim jest Maria Lwowa-Biełowa?

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej w związku z podejrzeniem o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z terytorium Ukrainy do Rosji. Kim jest Lwowa-Biełowa? - Jest w kierowanym przez Kreml procederze kluczową postacią - ocenił Nathaniel Raymond z Yale Humanitarian Research Lab.

Lwowa-Biełowa: po kilku miesiącach ukraińskie dzieci zaczynają kochać Rosję

Wiosną 2022 roku Lwowa-Biełowa sama adoptowała nastolatka z Ukrainy. Dziecko pochodzi z Mariupola, który wcześniej został zaatakowany przez Rosjan. Wykorzystała go jako przykładu zmiany, jaka ma się rzekomo dokonywać w ukraińskich dzieciach po przybyciu do Rosji. Po kilku miesiącach, według Lwowej-Biełowej, ukraińskie dziecko miało zacząć "kochać" Rosję.

- Kiedy przywieźliśmy ich na terytorium obwodu moskiewskiego, żeby trochę wyzdrowieli, zaczęła się historia, że wypowiadali się negatywnie o (Putinie - red.), mówili różne paskudne rzeczy, śpiewali hymn Ukrainy, mówili "Chwała Ukrainie" i tak dalej - powiedziała Lwowa-Biełowa, cytowana w jednym z raportów BBC. - Więc tak, jest taki rodzaj negatywności, może na początku, ale potem zamienia się to w miłość do Rosji - powiedziała.

"Dzieci mówiły jej, że chcą wrócić do domu"

Według ukraińskiej rzeczniczki praw dziecka Darii Herasymczuk, Rosjanie na wszelkie sposoby utrudniają porwanym dzieciom kontakt z bliskimi na Ukrainie. Odbierają im telefony, nie pozwalają zawiadomić rodziny o miejscu pobytu. - Mówią przy tym dziecku, że jeśli nikt po nie się nie zgłosi, to trafi ono do adopcji - powiedziała.

- Pełnomocniczka prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa publicznie mówi, że adoptowała chłopca z Mariupola, którego stamtąd sama wywiozła. Mamy świadectwa dzieci, które udało się odzyskać i które osobiście rozmawiały z Lwową-Biełową, mówiły jej, że chcą wrócić do domu, mają kontakty rodziny i rodziców, jednak mimo to zostały wysłane do rodziny zastępczej - powiedziała.