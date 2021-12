Rosja oficjalnie opuściła Traktat o otwartych przestworzach

"Od 18 grudnia 2021 roku Federacja Rosyjska nie jest już stroną Traktatu o otwartych przestworzach, a tym samym nie należy już do grupy państw członkowskich, przewidzianej w postanowieniach tej umowy" - przekazał w sobotnim komunikacie rosyjski resort dyplomacji.

MSZ w Moskwie oświadczyło, że decyzja o przystąpieniu Rosji do traktatu (w 1992 roku) została podjęta "nie bez trudności". "Mimo to podjęliśmy ten krok w interesie wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednym ze znaczących argumentów w tym czasie był udział Stanów Zjednoczonych, które opowiadały się za przejrzystością w sferze wojskowej" - przekazał resort. W swym stanowisku stwierdził, że Rosja "pomimo licznych naruszeń umowy ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników zrobiła wszystko, co możliwe, aby pozostać stroną traktatu".