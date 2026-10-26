MSZ Ukrainy: możemy nauczyć świat, kiedy zabrać Orbana na kawę
Według doniesień "The Wall Street Journal" Stany Zjednoczone zachęcały byłego premiera Węgier Viktora Orbana do udziału w wyścigu o stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Według gazety plan czeka na ostateczną decyzję.
"Jestem przekonany, że Viktor Orban, pełniąc funkcję sekretarza generalnego ONZ, z powodzeniem wykorzystałby swoje mistrzowskie umiejętności stosowania weta i szantażu, które rozwinął przez lata, torpedując kluczowe decyzje UE" - napisał w poniedziałek minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha w serwisie X.
Sybiha zaznaczył, że Ukraina może podzielić się z resztą świata swoim "wspaniałym doświadczeniem, jakim jest zapraszanie go na kawę w odpowiednim momencie".
Viktor Orban na czele ONZ?
O promowaniu kandydatury byłego premiera Węgier na stanowisko sekretarza generalnego ONZ poinformował w niedzielę amerykański dziennik "The Wall Street Journal”. Według "WSJ" Orban miałby być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin.
Premier Donald Tusk Tusk odpowiedział na pytanie o te doniesienia najpierw kilkoma sekundami milczenia i uśmiechem. - Nie słyszałem o tym - przyznał. - Przed chwilą był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, wydaje mi się to równie zabawne jak właśnie ta pierwsza plotka - powiedział. - Nic więcej nie powiem - dodał szef rządu, rozkładając ręce.
"Mimo starej znajomości i mimo poparcia, jakiego udzielił mu w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki, nie przewiduję, aby Polska wsparła kandydaturę Wiktora Orbana na Sekretarza Generalnego ONZ" - napisał szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.
Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki stwierdził, że Viktor Orban nie jest osobą, "która reprezentuje europejskie wartości". - Myślę, że to jest pomysł pana prezydenta Donalda Trumpa - ocenił z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa wygasa z końcem roku. Sekretarza generalnego powołuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Kandydat musi mieć poparcie co najmniej dziewięciu z 15 członków Rady, w tym wszystkich jej stałych członków mających prawo weta (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania), a także zwykłej większości głosów w Zgromadzeniu Ogólnym.