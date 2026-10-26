Świat MSZ Ukrainy: możemy nauczyć świat, kiedy zabrać Orbana na kawę Filip Czerwiński |

Orban sekretarzem generalnym ONZ? Tusk odpowiada Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Victor Kovalchuk

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Według doniesień "The Wall Street Journal" Stany Zjednoczone zachęcały byłego premiera Węgier Viktora Orbana do udziału w wyścigu o stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Według gazety plan czeka na ostateczną decyzję.

"Jestem przekonany, że Viktor Orban, pełniąc funkcję sekretarza generalnego ONZ, z powodzeniem wykorzystałby swoje mistrzowskie umiejętności stosowania weta i szantażu, które rozwinął przez lata, torpedując kluczowe decyzje UE" - napisał w poniedziałek minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha w serwisie X.

Sybiha zaznaczył, że Ukraina może podzielić się z resztą świata swoim "wspaniałym doświadczeniem, jakim jest zapraszanie go na kawę w odpowiednim momencie".

I am certain that Viktor Orbán, as UN Secretary-General, would put to good use the masterful veto and blackmail skills he has developed over years of derailing major EU decisions. We can share with the rest of the world our great experience of taking him out for coffee at the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 26, 2026 Rozwiń

Viktor Orban na czele ONZ?

O promowaniu kandydatury byłego premiera Węgier na stanowisko sekretarza generalnego ONZ poinformował w niedzielę amerykański dziennik "The Wall Street Journal”. Według "WSJ" Orban miałby być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin.

Premier Donald Tusk Tusk odpowiedział na pytanie o te doniesienia najpierw kilkoma sekundami milczenia i uśmiechem. - Nie słyszałem o tym - przyznał. - Przed chwilą był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, wydaje mi się to równie zabawne jak właśnie ta pierwsza plotka - powiedział. - Nic więcej nie powiem - dodał szef rządu, rozkładając ręce.

"Mimo starej znajomości i mimo poparcia, jakiego udzielił mu w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki, nie przewiduję, aby Polska wsparła kandydaturę Wiktora Orbana na Sekretarza Generalnego ONZ" - napisał szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Mimo starej znajomości i mimo poparcia jakiego udzielił mu w kampanii wyborczej prezydent @NawrockiKn, nie przewiduję aby Polska wsparła kandydaturę Wiktora Orbana na Sekretarza Generalnego ONZ. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 26, 2026 Rozwiń

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki stwierdził, że Viktor Orban nie jest osobą, "która reprezentuje europejskie wartości". - Myślę, że to jest pomysł pana prezydenta Donalda Trumpa - ocenił z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa wygasa z końcem roku. Sekretarza generalnego powołuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Kandydat musi mieć poparcie co najmniej dziewięciu z 15 członków Rady, w tym wszystkich jej stałych członków mających prawo weta (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania), a także zwykłej większości głosów w Zgromadzeniu Ogólnym.