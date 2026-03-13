Polak zatrzymany w Grecji. Fotografował okręty

Grecka wyspa Kreta Źródło: Google Earth Pro

W piątek agencja AFP poinformowała, że greckie władze zatrzymały mężczyznę w pobliżu strategicznie ważnych obiektów marynarki wojennej w Zatoce Suda na Krecie. Mężczyzna legitymujący się polskim paszportem jest podejrzewany o szpiegostwo - przekazał z kolei portal dziennika "Kathimerini". 58-latka zatrzymano w Chanii, gdy to lokalne władze zostały zaalarmowane, iż Polak fotografował znajdujące się w tym rejonie instalacje wojskowe - dodał portal.

- Mamy potwierdzenie zatrzymania naszego obywatela. Prowadzone są czynności wyjaśniające. Po ich zakończeniu zapadnie decyzja, czy zarzuty zostaną postawione - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Polak fotografował okręty

Aresztowanie nastąpiło, gdy do miejscowych władz dotarło zgłoszenie od zaniepokojonego obywatela, który zauważył podejrzane działania Polaka. Według doniesień z trwającego śledztwa, Polak zaprzecza wszystkim zarzutom - powiadomił portal "Greek City Times".

Informację przekazano policji i straży przybrzeżnej, których funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w czwartek rano. Sprawę prowadzi Narodowa Służba Wywiadowcza.

Jak podała agencja AFP, Polak fotografował okręty wpływające do bazy, wykorzystywanej przez marynarkę wojenną Grecji oraz siły NATO, w tym USA. Mężczyzna miał następnie przesyłać wykonane zdjęcia do Polski.

Śledczy utrzymują, że mężczyzna mieszkał od kilku miesięcy w Marathi, nadmorskiej miejscowości położonej w pobliżu bazy marynarki wojennej Suda. Podejrzany przebywał w Grecji od około czterech miesięcy, z których ostatnie dwa spędził na Krecie. Poruszał się samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi, mieszkał w przyczepie kempingowej. W tym czasie prawdopodobnie fotografował nabrzeża w bazie wojskowej - przekazał portal "Greek City Times".

Baza wojskowa na Krecie

Przed 28 lutego, gdy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, w bazie na Krecie przebywał przez dwa dni amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

W ubiegłym roku w rejonie bazy aresztowano 36-letniego obywatela Gruzji. Został on skazany za nielegalny wjazd i pobyt w kraju. Greckie władze badały możliwość, czy Gruzin zbierał informacje dla Iranu - informowała AFP. Zatrzymano również obywatela Azerbejdżanu, który miał w telefonie liczne zdjęcia bazy wojskowej w Sudzie. Również jemu zarzucono szpiegostwo.

Na początku marca cypryjska prasa informowała o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o szpiegowanie brytyjskiej bazy wojskowej w Akrotiri na Cyprze. Miał on utrzymywać związki z irańskim wywiadem - przekazała AFP.

Opracowała Aleksandra Sapeta

