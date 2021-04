"Prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej". Decyzja w sprawie trzech pracowników ambasady Rosji

Ambasadorowi Federacji Rosyjskiej wręczono notę dyplomatyczną z informacją o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie – poinformował resort dyplomacji. "Podstawą takiej decyzji było naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" – podkreślono w komunikacie MSZ. Do tej sytuacji odniósł się w "Faktach po "Faktach" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"15 kwietnia 2021 r. do MSZ został wezwany Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorowi wręczono notę dyplomatyczną zawierająca informację o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Podstawą takiej decyzji było naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" – podkreślono w komunikacie MSZ.

USA wydalają dziesięciu rosyjskich dyplomatów. Komunikat polskiego MSZ

"Myślę, że ta akcja będzie mocnym sygnałem, że nie będziemy cofać się przed rosyjską agresją"

Atak hakterski i eskalacja konfliktu w Donbasie

Ogłoszony w czwartek przez USA pakiet sankcji opracowywany jest od pierwszych dni objęcia władzy w styczniu przez nową administrację. Biały Dom regularnie apelował o cierpliwość w tej sprawie i zapewniał, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za ubiegłoroczny atak hakerski, kiedy to - poprzez oprogramowania platformy SolarWinds - włamano się do wielu agencji rządowych USA, w tym między innymi go Departamentu Skarbu, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Stanu oraz do Pentagonu. Hakerzy uzyskali dostęp do danych około 18 tysięcy osób.