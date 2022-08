Rzecznik MSZ: cmentarz żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi dewastowany przez służby mińskiego reżimu

"Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci, co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa" - napisał na Twitterze Łukasz Jasina.

Do zdarzenia odniósł się również szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który we wpisie na Twitterze napisał, że "barbarzyńcy Alaksandra Łukaszenki zniszczyli kolejny cmentarz na Białorusi". "Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach. Polegli odzyskają godne upamiętnienie - to kwestia czasu. Winni poniosą konsekwencje. Chwała Bohaterom!" - podkreślił Dworczyk.