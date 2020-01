Irańczycy zestrzelili samolot, apelują o "nieupolitycznianie tragedii"

- Apelujemy, by wszystkie strony nie przekształcały ludzkich problemów, w szczególności tego tragicznego wydarzenia, w pretekst do politycznych gestów - powiedział rzecznik MSZ Iranu Abbas Musawi, cytowany przez agencję ISNA.

Do sprawy zestrzelenia ukraińskiego samolotu nawiązał podczas piątkowych modłów także najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei . Zdarzenie nazwał bardzo tragicznym i smutnym, ale oświadczył, że zostało ono wykorzystane przez "wrogów" Iranu do protestów mających na celu przyćmienie "morderstwa" generała Kasema Sulejmaniego.

Warunki stawiane Iranowi

Wśród uzgodnionych warunków jest pełen dostęp dla urzędników z poszkodowanych krajów do świadczenia usług konsularnych w Iranie, zapewnienie godnego i przejrzystego procesu identyfikacji zwłok oraz poszanowanie życzeń rodzin co do repatriacji ciał, a także "gruntowne, niezależne i transparentne" międzynarodowe dochodzenie zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.